HABER

Caner Erkin hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında takımının Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasıyla, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87’nci dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti.Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Caner Erkin hakkında resmen soruşturma başlatmıştı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında takımının Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasıyla, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87’nci dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti.
Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Caner Erkin hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Caner Erkin, "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" dedi.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Erkin’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.