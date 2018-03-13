Caner Erkin hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında takımının Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasıyla, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87’nci dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti.
Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Caner Erkin hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Caner Erkin, "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" dedi.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Erkin’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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