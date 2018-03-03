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Cani koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Malatya’da kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Malatya’da Çarmuzu Mahallesi’nde meydana gelen olayda kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı Hakan Fırat, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Cani koca tutuklandı

Malatya’da kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya’da Çarmuzu Mahallesi’nde meydana gelen olayda kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı Hakan Fırat, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde dün gece yaşanan olayda Hakan Fırat, kendisinden ayrılmak isteyen eşi 21 yaşındaki Kübra Güngör Fırat’ı öldürmüştü.

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