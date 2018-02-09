Canik Başarı Üniversitesinin FETÖ yapılanması davası

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Canik Başarı Üniversitesi yapılanmasıyla ilgili 9’u tutuklu toplam 51 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir’in de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 9’u tutuklu 51 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Karar aşamasında olan davada sanıklar ile avukatları son savunmalarını yaptılar. Tutuklu olarak yargılanan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir yaptığı son savunmasında, " ByLock ile ilgili dosyaya gelen içerikler bana ait değildir. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Suçlamaları da kabul etmiyorum. ByLock çıkan IP’de bana ait değil. 5 yıllık rektörüm ve 10 yıldır da profesörüm. Bank Asya’ya talimat üzerine para yatırmadım. Yatırılan tutar oğlumun işi ile ilgili yatırılan paradır. Bu para benim hayatımın normal akışının parasıdır. Terör örgütü ve onun hiyerarşi ile herhangi bir ilişkim yoktur. Kimseyle organik bağım yoktur. Niye rektör oldun diye sorulursa, Samsun’un ileri gelenlerinin teşviki ile rektör oldum. Mütevelli heyeti olmam da, her kim rektör olsa vakfın doğal olarak üyesi olur. Ben sadece akademik konuları koordine ettim. Başarı bir akademisyenim. Çok sayıda yayınım ve kitabım var. Kimse Yok Mu Derneğinin programına protokol olarak katıldım. Bu dernek ile ilgim yoktur. Malezya ve Kamboçya’ya da akademik personel alımı için gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum. 39 yıldır ülkeme hizmet ediyorum. Ben bir terörist değilim. Fıtratıma ters bir durum. 1.5 yıldır tutukluyum. Bugün 505 gün oldu. Rahatsızım ve her gece solunum destek cihazı ile uyuyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Saat 20.00’da kadar devam eden duruşma bazı sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşma karar verilmek üzere Pazartesi gününe ertelendi.