Çankaya Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yapılan operasyonlar neticesinde üzerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan iki şüphelinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiğini açıkladı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği 13 Mart Salı günü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda elde edilen neticelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre; alınan bilgiler doğrultusunda fiziki takibe alınan M.O. isimli şahıs, yapılan takip ve tarassut çalışmaları neticesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kullanmış olduğu araçla birlikte yakalandı. Şahıs ve araç üzerinde yapılan aramada; 26 adet yeşil renkli dikdörtgen biçiminde üzerinde AMG uyuşturucu hap, 4 adet açık yeşil renkli yuvarlak biçimde üzerinde elma amblemli uyuşturucu hap, 39 adet lila renkli yuvarlak biçiminde üzerinde elma amblemli uyuşturucu hap, 30 adet pembe renkli kalp biçiminde üzerinde LOVE uyuşturucu hap olmak üzere toplam 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli M.O’nun yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi Şampiyon lakaplı V.D. isimli şahıstan aldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde V.D, Aksu Caddesi Aksu Kavşak civarında yakalandı. Şahıs üzerinde yapılan aramada; pantolon kemerine takılı vaziyette el yapımı olduğu düşünülen P.B. Mod 70 ITALY silah ve 8 adet 9mm fişek, her iki ayak çoraplarının içerisinde şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 25 adet toplam daralı ağırlığı 13.80 gram gelen SKUNK maddesi, montunun sağ ve sol cebinde şeffaf poşetler içerisinde rulo şeklinde sarılı iki ayrı poşet içerisinde 56.95 gram ve 43.56 gramlara bölünmüş şekilde toplam daralı ağırlığı 114.31 gram gelen SKUNK maddesi, sarı renkli kağıda sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 0.81 gram gelen PNC olarak bilinen uyuşturucu madde, pantolon cebinde uyuşturucu madde satışında ambalaj için kullanılan toplam 300 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar M.O. ve V.D. haklarında gerekli yasal işlemler yapılabilmesi için mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.