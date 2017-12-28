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Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 22:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tahliye edildi.

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ruhi Şeker, bugün akşam saatlerinde tahliye edildi. Güncellenen 'ByLock' listesinden Çankırı'dan Şeker ile birlikte 11 kişi daha tahliye oldu. Alkışlar eşliğinde cezaevinden çıkan Şeker, ailesi, yakınları, meclis üyeleri ile hasret giderdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ruhi Şeker, özgürlüğe kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Şeker, suçlamalar karşısında dik durduklarını belirterek, "Cezaevinde de soluyacak havamız, yiyecek ekmeğimiz varmış. Bir şekilde buraya geldik. Bize yüklenen yafta, çok ağır bir yafta idi. Kaldırılacak gibi değildi. Bu sarsılmaz inançla buna dayandık dik durduk. Hiçbir gerçek gizli kalmamıştır bu zamana kadar, bundan sonrada kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

Şeker, ailesi ve yakınları ile hasret giderdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

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