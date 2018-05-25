Çankırı'da 6'ncı kattan düşen kadın öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşen Tuğba Eroğlu (38), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çankırı merkez Yeni Mahalle Taha Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Eroğlu yaşadığı apartmanın 6'ncı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Haberi alan Eroğlu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Tuğba Eroğlu'nun cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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