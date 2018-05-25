HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çankırı'da 6'ncı kattan düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 20:32 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşen Tuğba Eroğlu (38), hayatını kaybetti.

Çankırı'da 6'ncı kattan düşen kadın öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşen Tuğba Eroğlu (38), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çankırı merkez Yeni Mahalle Taha Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Eroğlu yaşadığı apartmanın 6'ncı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Haberi alan Eroğlu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Tuğba Eroğlu'nun cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çankırı'da 6'ncı kattan düşen kadın öldü

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadıEmniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı
Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (2)Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.