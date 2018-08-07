Çankırı'da eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı K.Y., tutuklandı.
FETÖ ile ilişiği tespit edilen eski komiser yardımcısı K.Y. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.Y. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi. K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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