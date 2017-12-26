HABER

Çankırı’da FETÖ duruşması

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

ÇANKIRI, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in davasına Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Şeker, savunmasında örgütle hiçbir zaman yolunun kesişmediğini söyledi. Şeker, hain darbe gecesinde Çankırı Belediye Meydanı'nda darbeye karşı olduğunu iddia ederek, darbenin gerçekleşmesi halinde Çankırı'da darbeci hainler tarafından alınacak 5'nci kişi olduğunu söyledi. Şeker, adının böylesi bir olayda geçmesinden dolayı son derece üzüntü duyduğunu ve teknolojiyi çok iyi kullanamadığını belirterek ByLock'u kullanmadığını sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi 8 Şubat 2018 tarihine erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.