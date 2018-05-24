Çankırı'da FETÖ/PDY davasında mahrem imam tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da FETÖ/PDY kapsamında devam eden operasyonlarda İskenderun'da yakalanan İsa Demirel, askeri yapılanmadan sorumlu Çankırı'daki 'mahrem imamı' olduğu iddiası ile gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen İsa Demirel hakkında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
İskenderun'da gözaltına alındıktan sonra Çankırı'ya getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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