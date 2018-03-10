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Çankırı'da kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, buldukları bir gözyaşı şişesi ve bir midye figürlü taş ile suçüstü yakalandı.

Çankırı'da kaçak kazıya suçüstü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, buldukları bir gözyaşı şişesi ve bir midye figürlü taş ile suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yapraklı ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan O.Y., M.M., R.D. ve F.K.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda buldukları tahmin edilen bir gözyaşı şişesi ile midye figürlü taş ile kazıda kullanılan kazma, kürek, şiş, çok sayıda tabanca ve mermilere de el koyuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Çankırı'da kaçak kazıya suçüstü

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