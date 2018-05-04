Çankırı'da kaçak sigara operasyonu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesinde 15 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atkaracalar ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, İstanbul'a giden bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, koliler arasına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan, 15 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kaçak sigaralara el koydu.

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