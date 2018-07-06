Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Jandarma Komutanlığı, ilçelerde yapılan uygulamalarda kaçak sigara ve kenevir bitkisi ele geçirdi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atkaracalar ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 8 bin 110 paket kaçak sigara, 240 adet gümrük kaçağı avcı bıçağı, Eldivan ilçesinde 58 kök, Ilgaz ilçesinde 49 kök uyuşturucu elde etmek amacı ile ekilen 107 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, kenevir bitkileri ise imha edildi.
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