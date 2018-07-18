Çankırı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ramazan SARICI/KURŞUNLU (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yusuf E.(4) öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kurşunlu ilçesi D-100 Karayolu Sivricek köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan E, idaresindeki 55 LM 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldıralan sürücü Hasan E. ile birlikte Zeynep T. (68), Zeynep T. (6), Gülten T. ve Yusuf E. (4) Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Doktorların müdahalesine rağmen Yusuf E. kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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