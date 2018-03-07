Çankırı’da trafik kazası: 1 ölü

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı-Ankara yolu Karaşeyh köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Deli (45) idaresindeki 52 EE 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü Sadık Deli hayatını kaybetti. Savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Deli’nin cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç, çekici ile yoldan kaldırıldı.