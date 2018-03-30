Çankırı’da uyuşturucu operasyonları

Çankırı’da Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyonlar yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, 25 Mart tarihinde yapılan operasyon kapsamında H.Y. yakalandı ve üzerinden 3,60 gr. sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
27 Mart tarihinde ise operasyon kapsamında F.K. ve R.Y. yakalandı. F.K.’nın üzerinden 1,39 gr. uyuşturucu ve uyarıcı SKUNK maddesi, R.Y.’den ise 0,90 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum