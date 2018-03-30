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Çankırı’da uyuşturucu operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Çankırı’da Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyonlar yapıldı.Edinilen bilgiye göre, 25 Mart tarihinde yapılan operasyon kapsamında H.Y.

Çankırı’da Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyonlar yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, 25 Mart tarihinde yapılan operasyon kapsamında H.Y. yakalandı ve üzerinden 3,60 gr. sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
27 Mart tarihinde ise operasyon kapsamında F.K. ve R.Y. yakalandı. F.K.’nın üzerinden 1,39 gr. uyuşturucu ve uyarıcı SKUNK maddesi, R.Y.’den ise 0,90 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

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