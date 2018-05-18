Çankırı'da üzerine yıldırım düşen kadın öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın merkeze bağlı Ünür köyünde üzerine yıldırım düşen Cemile Kelhüseyin (41) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Ünür köyünde meydana geldi. Yağmurlu havada, evinin bahçesinde bulunan Cemile Kelhüseyin'in (41) üzerine yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Cemile Kelhüseyin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kelhüseyin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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