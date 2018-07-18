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Çankırı'daki arazi kavgasında 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada silahlı bir kişiyi yaralayan  AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver Güngörmüş tutuklandı.

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada silahlı bir kişiyi yaralayan AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver Güngörmüş tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde meydana geldi. AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver Güngörmüş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Enver Dede ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken çıkan arbede sırasında Enver Güngörmüş'ün elindeki tabancanın ateş alması sonucu Enver Dede yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dede tedavi altına alındı. Karın bölgesinden yaralanan Dede’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meclis üyesi Enver Güngörmüş, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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