Çankırı'daki arazi kavgasında 1 tutuklama

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada silahlı bir kişiyi yaralayan AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver Güngörmüş tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde meydana geldi. AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver Güngörmüş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Enver Dede ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken çıkan arbede sırasında Enver Güngörmüş'ün elindeki tabancanın ateş alması sonucu Enver Dede yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dede tedavi altına alındı. Karın bölgesinden yaralanan Dede’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meclis üyesi Enver Güngörmüş, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!
Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum