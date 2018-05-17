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Çankırı'daki kazada 4 kardeş hayatını kaybetti (2) -Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birol Altuntaş (28) ile ağabeyleri Erol Altuntaş (34) ve Engin Altuntaş (38) ile kardeşi Şenol Altuntaş (24) hayatını kaybetti.

Çankırı'daki kazada 4 kardeş hayatını kaybetti (2) -Yeniden

Ramazan SARICI/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birol Altuntaş (28) ile ağabeyleri Erol Altuntaş (34) ve Engin Altuntaş (38) ile kardeşi Şenol Altuntaş (24) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane'den İstanbul yönüne giden Birol Altuntaş yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş da Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine götürülecek.
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