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Çankırı'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın (29) acı haberi, Çankırı merkeze bağlı Ovacık köyündeki baba ocağına ulaştı.

Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın (29) acı haberi, Çankırı merkeze bağlı Ovacık köyündeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, bugün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Piyade Uzman Çavuş Yorulmaz'ın şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde baba İsmail Yorulmaz'a verildi. Baba Yorulmaz, oğlunun acı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evini ziyaret eden Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, aileye başsağlığı diledi. Çankırı Belediyesi de şehit evinin yanına taziye çadırı kurdu.
Evli ve 2 çocuk babası Şehit Mustafa Yorulmaz'ın cenazesinin yarın köyünde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Çankırı'ya şehit ateşi düştüÇankırı'ya şehit ateşi düştüÇankırı'ya şehit ateşi düştü

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