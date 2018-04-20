Canlarını hiçe saymaya devam ediyorlar

Eskişehir’de çevreyolu üzerinde bulunan üstgeçitleri kullanmayan vatandaşlar, kazalara davetiye çıkarıyor.
Çevreyolu üzerinde bulunan üstgeçitler, kullanılmamaya devam ediliyor. Birçok vatandaşın hayatını kaybettiği noktalarda yeni kazalara davetiye çıkarılırken, bugün çekilen fotoğraflar "Bu kadarına da pes" dedirtti. Öyle ki Polis Evi önünde bulunan üstgeçitten geçmeyen vatandaşlar, hızla gelen araçların arasında adeta ölümle dans ediyor. 20 metre ileride sanki üstgeçit yokmuş gibi davranan vatandaşlar, kendi canlarının yanı sıra sürücülerin de canlarını hiçe sayıyor.
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