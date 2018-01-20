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'Canlı bomba' sandılar bakın ne bekliyormuş!

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 10 saat önce

Adana’da cami önünde yüzünü eşarpla gizleyip sırt çantasıyla yol kenarında şüpheli hareketler yapan 20 yaşındaki Suriyeli genç kız, 'canlı bomba' olabileceği düşünülerek ihbar edildi. Sevk edilen ekiplerin bulduğu genç kız, aynı bölgede kaçırılan ablasını kurtarmak için kendisinin de kaçırılmasını beklediğini ileri sürdü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi, Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunanlar kaldırımda sırt çantalı, yüzünü gizleyip sürekli saatini kontrol eden genç bir kızın tedirgin hareketlerinden şüphelinin 'canlı bomba' olabileceğini düşünerek polisi aradı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler’in yoğun olduğu bölgede 'canlı bomba' eylemi olabileceği ihbarı üzerine polis, alarma geçti. Bulvara çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.

'KAÇIRILMAYI' BEKLİYORMUŞ

Kısa sürede bölgeye gelen polisler, kaldırımda bekleyen Suriyeli kızı bulup üst araması yaptı. Çantasında günlük kıyafetler bulunan genç kıza polis tercüman yardımıyla neden yüzünü gizlediğini sordu.

İsmi açıklanmayan Suriyeli kız, Adana’da oturdukları bölgede sürekli Suriyeli genç kızların Halep’e kaçırıldığını, birkaç gün önce ablasının da aynı yöntemle arabaya bindirilip kaçırıldığını ileri sürerek, şöyle dedi:
"Yanıma birkaç parça eşya aldım. Ablamı kaçıranlar, bizim kardeş olduğumuzu anlamasın diye yüzümü gizledim. Belki beni de kaçırırlar, ablamın yanına giderim diye düşündüm. Onu çok özledim kurtarmak istiyorum."

Genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ancak polis ailesinin ablanın kaçırıldığına yönelik herhangi bir şikayeti olmadığı, Adana’da da son aylarda sadece 19 yaşındaki bir Suriyeli kızının kaçırıldığına yönelik ihbar yapıldığı bildirildi.

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canlı bomba adana

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
''Adananın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan,, türküsü var, tam da şanına yakışır, nedir bu ya burası yol geçen hanı mı? fuhuş, kadına şiddet, darp. ne ararsan var. Allah iyilerin yüzüsuyu hürmetine islah etsin, kötüleri.
BUI SÜRÜYELİLERİ BURAYA DOLDURAN AKEPE DEĞİLMİ.
Doğruysa bu insanları bu hale sokanları çaresiz bırakanlar perişan olun, yalansa Allah bildiği gibi yapsın sizi hayatınız yalan dolan gül gibi memleketimi b.k ettiniz edebinizle durun, neye üzüleceğiz şaşıracağız bilemedik artık salak olduk
AKP nin başındaki A ADALET... Peki var mı? maalesef bırakmadılar. O zaman o A harfini silin. Yada Mahkemelerde tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyerek yedi sülalesinin aç karınlarını doyuranların bu milletin manevi değerleriyle dalga geçmelerini önleyin. Olmuyorsa hukuk dili denen hilkat garibesini başdan yazında halkda anlasın, hakimde savcıda.. yani tacize 10 yıl, tecavüze 20, hırsızlığa ve gasba 15, hakarete 10, tehdite 15 yıl demek çok mu zor ALLAH aşkına
lan bu insanlar artık gölgesinden korkar oldular
Adana tarihte azginlikta ileri giden şehirlerin akibetine ugramaz umarim
ne güzel ülke ne kadar huzurluyuz mutluyuz
Kurtlar vadisi Suriye
burda mazlum suriyelilere atan tutan zavalli yaratiklar insan olun bu kizin kardesini kaciran serefsizlere tek bir cümle yazan yok
adanadan halep e insan kacacakciligimi baslamis bununda istikbaratin haberi yok oylemi way way way
çokta güzeller bunların kızları karıları genelde çok karışık bir toplum olduklarından dediği doğruysa inşallah çözülür her nekadar onlar kadar sağlık ve yaşam hakkım olmasada ben parasızlıktan hastanede tedavi olamıyorum ilacımı alamıyorum eyyy devlet eyy millet nolcak bu işler tabiki hayır atacak bu hain dedikleriniz 18 ay eksi 42 derecede sanki dublörümüz askerlik yaptıda hainde olduk
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