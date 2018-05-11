Canlı keklik avcısına 2 bin 508 TL para cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde keklik avlarken suçüstü yakalanan A.A.'ya (55), 2 bin 508 TL para cezasına çarptırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından ilçenin Subaşı mevkisinde, canlı mühre (av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) ile kaçak olarak av yapan A.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 canlı mühre olarak kullanılan keklik, 1 tüfek ve 1 kafes ele geçirildi. Ele geçirilen canlı keklik, Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine doğaya serbest bırakılmak üzere teslim edildi. A.A.'ya ise Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 58 TL idari, 450 TL tazminat olmak üzere toplam 2 bin 508 TL para cezası uygulandı.
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