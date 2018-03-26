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Canlı mühre ile keklik avlayanlara 5 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesinde canlı mühre ile keklik avlarken yakalan 3 kişiye 5 bin 400 lira para cezası kesildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla devriye faaliyetleri sürdürülüyor.

Canlı mühre ile keklik avlayanlara 5 bin lira ceza

Sivas’ın Divriği ilçesinde canlı mühre ile keklik avlarken yakalan 3 kişiye 5 bin 400 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla devriye faaliyetleri sürdürülüyor. Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında canlı mühre ile keklik avlayan 3 şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 6 keklik için 5 bin 400 lira para cezası kesildi.

Canlı mühre ile keklik avlayanlara 5 bin lira ceza

Canlı mühre ile keklik avlayanlara 5 bin lira ceza

Canlı mühre ile keklik avlayanlara 5 bin lira ceza

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