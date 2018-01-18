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Canlı yayında dayak olayında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 14:13 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Antalya'da 14 yaşındaki bir kızın dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Canlı yayında dayak olayında yeni gelişme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda, birbirlerini tanıyan İ.Y.A. ile N.Ö, henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. İddiaya göre İ.Y.A., sosyal medya üzerinden N.Ö.’nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını gören N.Ö. de durumu annesi A.K. ile yakınları D.Ö. (19) ve A.C.’ye (18) anlattı. Bunun üzerine 14 yaşlarındaki İ.Y.A. eve davet edildi.

Kızının resminin paylaşılmasına sinirlenen anne A.K., eve gelen genç kıza hakaret ederek tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız tartıştığı N.Ö. ve evdeki şahıslardan A.C. tarafından da tartaklanırken o anları ise D.Ö. isimli şahıs cep telefonuyla kaydederek sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki İ.Y.A'yı dövdüğü iddiasıyla N.Ö, annesi A.K. ve arkadaşları D.Ö, E.Y.K. ve A.D. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlılardan D.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. "Hürriyeti yoksun kılma" ve "darp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan anne A.K. ve kızı N.Ö. ile A.D. ve E.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
YAHU NASIL BİR ADALETTİR BU ALLAH AŞKINA ARTIK YETER. HAKİM VE SAVCILAR SİZ NE İŞE YARARSINIZ?
Yani Türkçe meaili bu ülkede adalet yok adam dövebilirsin alıkoyabilirsin hatta ırza bile geçebilirsin ama mahkemelerimiz sizi adli kontrol denilen anlamsız bi karar ile serbest bırakabilir...
İşte bizim adaletimiz ön kapıdan gir arka kapıdan çık. o genç kızın gururu bu adaletin tecellisi bubur..
salın bakalım salın o vahşi yaratıklar bu yaratıkları salanların kızlarına bu vahşeti yaşatsaydılar karar farklı olurmuydu kanunların değişmesi şart
yok yok illa taciz edilmeliydi sonuçta dövüp soymak tacize girmiyor demi ??? yaşı da çok önemli değil önemli olan bazılerlerine dokunmadan kesip doğraya bilirsiniz !!! bana göre bu sonuç çıkıyor .. ya arkadaş bunun tacizden tecavüzden ne farkı var ??? biri bana anlatsın mantığını
ohh ne güzel ülke türkiye eve kapat döv söv soy çıplak resimlerini çek adli kontrol serbest teksas gibi olduk tabiki suç oranı artacak bu ülkede bu kararlarla
Zaten olacağı buydu kimse tutuklama beklemesin Türkiye de tutuklama sistemi henüz hazır değil....
Kimbilir soyun dedikten sonra neler yaptılar. Serbestler, demek ki neymiş? Birilerine kızıp dövsek, sserbest kalacağız. Adalet!!!
Hay adaletinize de adli takibinize de ...
şimdi siz bu kızın ağzını burnunu kırarsınız da :)))
düşünüyorumda bu kız çocuğu bir hakim veya savcının kızı olsaydı bunlar serbest kalırmıydı
Melekler dahi ağladı asla unutmayın bu vahşi zemini hazırlayan her bir birey gün gelecek dili tutulacak bir cana böyle adaletsiz infaz yapılıyorsa toplum suçludur gördüğünüz gibi serbest bırakıldılar savcılar hakimler polisler madem bu mesleğe gönüllü oldunuz adaleti sağlamaktan çekinip korktunuz bilinki ilahi yargı sizi sonsuz yok oluşla cezalandıracak bu ülkenin insanı vatandaşı olduğum için utanıyorum. şeytanın tahtının başkenti Türkiye. Allah’a şükürler olsunki insan oğlu ölümlü
Bu sanıkları serbest bırakan Hakimin çocuklarına da aynı olayı yapacaksın
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