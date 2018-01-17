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Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 13:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

Antalya'da kızının fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan arkadaşını eve çağırıp yakınlarıyla hakaretler yağdırarak tekme tokat döven anne, o anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, anne, kızını ve akrabalarını gözaltına aldı.

Olay, Muratpaşa ilçesinde 14 Ocak tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birbirlerini tanıyan İ.Y.A. ile N.Ö, henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. İddiaya göre ise İ.Y.A., sosyal medya üzerinden N.Ö.’nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını gören N.Ö. de durumu annesi A.K. ile yakınları D.Ö. (19) ve A.C.’ye (18) anlattı. Bunun üzerine 13-14 yaşlarındaki İ.Y.A. eve davet edildi.

Kızının resminin paylaşılmasına sinirlenen anne A.K., eve gelen genç kıza hakaret ederek tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız tartıştığı N.Ö. ve evdeki şahıslardan A.C. tarafından da tartaklanırken o anları ise D.Ö. isimli şahıs cep telefonuyla kaydederek sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, anne A.K, N.Ö, D.Ö , A.C. ve olay anında evde bulunan E.Y.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.K., D.Ö. ve A.C. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, D.Ö. ve A.C.D.’nin daha önceden 25 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Yaşı küçük olan N.Ö.’nün çocuk şubedeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntülerde adeta sorgulanan genç kıza önce anne tarafından tokat atılıyor. Sonra odadaki diğer kadın ve erkekler de bir köşede oturan ve korktuğu her halinden belli olan kız çocuğuna aralıklarla vurmaya başlıyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu görüntülerde, genç kız saçından sürüklenip tekme tokat dövülüyor. Görüntülerin sonunda aynı kadın genç kızdan soyunmasını istiyor ve canlı yayın bu noktada kesiliyor. (İHA)

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