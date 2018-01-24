Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki M.Ö. petrol istasyonuna gelip maddi sıkıntıları nedeniyle babasıyla tartıştı. Bunun üzerine babası odadan çıkınca şahıs, kapıyı kilitleyip eline silah alıp intihar edeceğini söyledi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE BÖLGEDE
Babasının ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö. için olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de şahsı ikna edemeyince özel harekat polisleri devreye girdi. Bu sırada M.Ö. ise sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayın açıp herkesten helallik istemeye başladı.
CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ
Polis ekiplerinin bütün çabalarına rağmen ikna olmayan M.Ö. son olarak canlı yayında elinde silahla çıkıp Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinden babası için yardım istedi. Daha sonra M.Ö. yayını kapatıp odada polislerin görüş açısından çıktı. Şuanda polis ekiplerinin çağrılarına cevap vermeyen M.Ö. için ikna çabası sürüyor.
İHA
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