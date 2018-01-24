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Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 15:29 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Adana’da bir petrol sahibinin oğlu, maddi sıkıntıları nedeniyle intihara kalkıştı. Sosyal medyada canlı yayın yapıp intihar edeceğini açıklayan kişi için polis ekipleri seferber oldu. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki M.Ö. petrol istasyonuna gelip maddi sıkıntıları nedeniyle babasıyla tartıştı. Bunun üzerine babası odadan çıkınca şahıs, kapıyı kilitleyip eline silah alıp intihar edeceğini söyledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE BÖLGEDE

Babasının ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö. için olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de şahsı ikna edemeyince özel harekat polisleri devreye girdi. Bu sırada M.Ö. ise sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayın açıp herkesten helallik istemeye başladı.

CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ

Polis ekiplerinin bütün çabalarına rağmen ikna olmayan M.Ö. son olarak canlı yayında elinde silahla çıkıp Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinden babası için yardım istedi. Daha sonra M.Ö. yayını kapatıp odada polislerin görüş açısından çıktı. Şuanda polis ekiplerinin çağrılarına cevap vermeyen M.Ö. için ikna çabası sürüyor.

İHA

Sosyal medyadan canlı yayın yapıp, intihar etti
İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya linci intihara sürükledi...
Sosyal medyadan ölüm paylaşımı yapıp intihar etti
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Petrol istasyonu sahibi bir ailenin oğlu maddi sıkıntı çekiyorsa Asgari ücretli hiç yaşamasın o zaman... Şükür ve kanaat çok önemli
e-intihar. Yeni bir soluk getirmiş :)
Sıkıntı büyük,adamın derdi maddiyat değil manevi yönden çok eksikleri var; bunalıma girmiş en son çare olarak intihara başvuruyor. Herkese Rabbim öncesinde akıl,sıhhat,afiyet ve helalinden kazanç ihsan eylesin!
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