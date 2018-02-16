HABER

Canlı yayında uyuşturucu ticaretine polis baskını!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, satmak için esrar hazırlayan 1'i çocuk 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polisin baskınlarından dolayı sokakta uyuşturucu satamayan torbacıların sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak satış yapmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis birçok sosyal medya alanında canlı yayınları takibe aldı.

Uyuşturucu madde etkisindeki 5 vatandaşın içler acısı hali!Uyuşturucu madde etkisindeki 5 vatandaşın içler acısı hali!

Yapılan takip sonucunda bir sosyal medyada 4 kişinin canlı yayında esrar sarıp satışa hazırladığı görüldü. Polis bu anları kaydedip torbacıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, uyuşturucu satıcılarının Kozan ilçesinde yaşadığını, isimlerinin ise C.K. (30), İ.Ü. (19), B.M. (23) ve B.M. (14) olduğunu tespit etti. Polis yapılan baskınla 4 zanlıyı da yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

'Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucuya özendirmek ve sosyal medyada yayın yapmak' suçlarından mahkemeye çıkarılan C.K., İ.Ü. ve B.M. tutuklandı. 14 yaşındaki B.M. ise serbest bırakıldı.

Canlı yayında, paketteki uyuşturucunun hazırlanması sırasında İ.Ü.'nün cep telefonuyla o anları sosyal medyada canlı yayın yaparak paylaştığı belirlendi.

20180216AW308216_03

20180216AW308216_02

20180216AW308216_01

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu adana esrar

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Gölge’ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

‘Gölge’ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Toplu taşıma aracında yankesicilik kamerada

Toplu taşıma aracında yankesicilik kamerada

Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı

Polisten kaçan sürücü: Ben terörist miyim, bu kadar kovalıyorsunuz?'

Polisten kaçan sürücü: Ben terörist miyim, bu kadar kovalıyorsunuz?'

İnegöl merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

İnegöl merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.