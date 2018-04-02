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Cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cansız bedenine kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi rügülatör havuzu mevkiinde ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde saat 14.30’da tören düzenlenecek.Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

Cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlenecek

Trabzon’un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cansız bedenine kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi rügülatör havuzu mevkiinde ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde saat 14.30’da tören düzenlenecek.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları bugün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km’lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, cansız bedeninin bulunduğu yönündeki haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi. Ayan’ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri regülatör havuzu mevkiinde bulundu. Şehit polisin naaşının burada arama çalışmasına katılan DSİ’ye ait iş makinesi tarafından kum kazıldığı sırada bulunduğu öğrenildi. Kumun bir kaç metre altındaki şehit polisin cenazesi buradan alınarak ambulansla Maçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik de hastaneye gelerek yakınlarına taziyede bulundu.
Polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde saat 14.30’da tören düzenleneceği ve ardından cenazenin memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlenecek

Cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlenecek

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