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Çaresizliğin fotoğrafı! Felçli kadının üzerine elektrikli soba devrildi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 23:17 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde üzerine elektrikli soba devrilen felçli kadın ağır yaralandı.

Çaresizliğin fotoğrafı! Felçli kadının üzerine elektrikli soba devrildi

Edinilen bilgiye göre, Tire'ye bağlı Cambazlı köyünde ısınmak için elektrikli sobayı yakan 82 yaşındaki felçli Hatice Filiz’in üzerine yüksek ayaklı soba devrildi. Bir süre sonra üst katta oturan Cengiz Filiz, dumanı fark edince hemen alt kata inerek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Cengiz Filiz, annesi Hatice Filiz'i aracıyla Tire'ye götürürken, Tire'den çıkan 112 ambulansı yaralıyı yolda alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, 112 ambulansıyla İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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izmir Tire elektrikli soba felçli kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rabb’im şifa versin teyzemize okurken benim için yandı çok üzücü:(
yönetmenlikte üreticilerin bu sobaların standarlarına devrildiğinde kapanan şalter koyularak üretilmesi mecburi olması gerek.
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