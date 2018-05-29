Çarpışan araçlar iş yerlerine daldı: 2 yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, otomobile çarpan cip, savrulup yol kenarındaki dükkanın içine girdi. Otomobil ise marketin manav reyonuna çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Hayrettin Gökçe (67) yönetimindeki 34 KH 7635 plakalı cip, kavşakta Servet Tekcan'ın (60) kullandığı 55 RL 223 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Servet Tekcan otomobilin kapısının açılması üzerine yola savruldu. Cip yol kenarındaki oto elektrik dükkanına girerken, otomobil de bir marketin manav reyonuna girdi. Kazada yaralanan 2 sürücü, çağırılan 112 Acıl Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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