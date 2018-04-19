Çarptığı aracın sürücüsünü yaralı vaziyette bırakıp kaçtı

Bursa’da hatalı sollama yaparak başka bir araca çarpan sürücü kayıplara karıştı. Direksiyon başında sıkışarak yaralanan diğer aracın sürücüsünü ise polis ve sağlık ekipleri kurtardı.
Kaza Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritten gelen bir araç, en sağ şeride geçmeye çalışırken, Doğan D.’nin kullandığı 16 ABA 653 plakalı araca hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon başında sıkışan Doğan D. olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Doğan D, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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