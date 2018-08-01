Çarptığı bisiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Hayrettin Tütüncü (57) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı Tütüncü'nün başından bir an olsun ayrılmadı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Adapazarı ilçesinin Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısından Eski Sakarya Meslek Yüksekokulu tarafına bisikletiyle geçmek isteyen Hayrettin Tütüncü'ye, Atatürk Bulvarı istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Hayrettin Tütüncü'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kadın, yaralı Tütüncü'nün başından bir an olsun ayrılmazken, çevredekilere ve polislere "Bir anda önüme çıktı. Nasıl olduğunu nereden geldiğini anlayamadım" dedi. Durumu ağır olan Hayrettin Tütüncü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ışık ihlali olup olmadığını belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.
Soruşturma sürüyor.
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