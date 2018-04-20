Çarptığı motosikleti otomobilinin altında 500 metre sürükleyerek kaçtı

Karaman’da bir sürücü otomobiliyle çarptığı motosikleti aracın altında yaklaşık 500 metre sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Yara almadan kurtulan motosiklet sürücü ise kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 HC 441 plakalı motosikletiyle hastaneden evine giden 21 yaşındaki Mücahit Emir’e, kavşakta otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla şans eseri motosikletten savrulan Mücahit Emir, canını zor kurtardı.
Motosiklet kaza yerinden 500 metre ileride sokak arasında bulundu
Kazadan sonra otomobil sürücüsü ardına bile bakmadan çarptığı motosikleti aracın altında yaklaşık 500 metre sokak aralarında sürükledi. Motosikletin aracının altında olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, aracın altından motosikleti çıkardıktan sonra yoluna devam etti. Kazayı duyarak olay yerine gelen Mücahit Emir’in annesi ise oğluna sarılarak ağladı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekibi geldi. Trafik ekibi yaptığı incelemenin ardından kaçan otomobili tespit etmek için kaza mahallinde düşen otomobile ait plakayı aldı.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan motosiklet sürücüsü Mücahit Emir, “Hastaneden geliyordum, kavşağa geldiğimde nereden geldiğini göremediğim otomobil bir anda bana çarptı ve kendimi yerde buldum. Daha sonra otomobil motosikleti buraya kadar sürükledi” dedi.
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