HABER

Çarptığı otomobilde 1 kişi yaralanan sürücü, düşen plakayı alıp kaçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

'ÖNÜME ARAÇ ÇIKINCA PANİĞE KAPILDIM' Otomobiliyle önce ağaca, ardından park halindeki otomobile çarpan Zehra U., kazadan sonra yoluna devam ettiğini, ancak bir süre sonra durduğunu belirterek, "Kazadan sonra yola devam etmem kaçtığım şeklinde yorumlandı.

'ÖNÜME ARAÇ ÇIKINCA PANİĞE KAPILDIM'
Otomobiliyle önce ağaca, ardından park halindeki otomobile çarpan Zehra U., kazadan sonra yoluna devam ettiğini, ancak bir süre sonra durduğunu belirterek, "Kazadan sonra yola devam etmem kaçtığım şeklinde yorumlandı. Ben kaçmadım, kaza yerinden biraz ileride durdum. Kazanın nedeni ise kavşakta aniden önüme araç çıkması. Aracı aniden görünce panikledim, direksiyon hakimiyetini kaybettim ve önce bir ağaca sonra da bir otomobile çarptım. Kazanın etkisiyle yola devam ettim, bir süre sonra durup çarptığım otomobilin yanına geri döndüm, 112 Acil Servis ekibi gelip yaralıya müdahale edinceye kadar yanında bekledim. Trafik ekibi tutanak hazırladıktan sonra kaza yerinden ayrıldım. Kavşakta aracıyla önüme çıkan kadın sürücü ise kazadan sonra soğukkanlıkla aracını kontrol etti, ardından aracına binip kaza yerinden ayrıldı. O sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.

Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!
Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarımÜnlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.