Çarptığı otomobilde 1 kişi yaralanan sürücü, düşen plakayı alıp kaçtı

BURSA, (DHA)- BURSA'da Zehra U. (35) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki ağaçlara, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza sırasında düşen plakayı alan sürücü, aracına binerek uzaklaştı. Olay anı kameralara yansıdı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bursa merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşlarında bir kız çocuğunun da bulunduğu otomobiliyle seyir halinde olan Zehra U. (35), direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç önce refüjdeki ağaçlara, sonra da park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada Zehra U.'nun aracının çarptığı otomobilde 1 kişi yaralandı. Zehra U. kazanın ardından aracından inip, düşen plakayı aldı ve tekrar aracına binerek yoluna devam etti. Yaralıya ise çevredekiler müdahale etti.
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