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Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

ADANA'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Mehmet Aydın'ı, (37) çarptığı tel örgüler, 30 metrelik uçuruma düşmekten kurtardı.

Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Mehmet Aydın'ı, (37) çarptığı tel örgüler, 30 metrelik uçuruma düşmekten kurtardı.
Olay, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde 34 BDY 218 plakalı otomobiliyle gezintiye çıkan Mehmet Aydın, direksiyon kontrolünü yitirerek, Seyhan Baraj Gölü çevresine çekilen tel örgülere çarptı. Aydın'ın çarptığı tel örgüler, 30 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmesini engelledi. Çarpmanın etkisiyle araçta şıkışan sürücü, sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücüyü otomobilden çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, şıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Tel örgülerede çarparak duran otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Aydın tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardıÇarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardıÇarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardıÇarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

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