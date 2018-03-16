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Çarptığı yayanın ölümüne yol açan şoförü, otobüsün far parçası yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, çarptığı yaya Ercan Ağırbaş'ın ölümüne neden olan yolcu otobüsü şoförü Muhammed Ç., aracının kırılan far parçasının bulunmasıyla yakalandı.  Olay, önceki gün, Eskişehir- Mahmudiye yolu Hamidiye mevkisinde meydana geldi.

Çarptığı yayanın ölümüne yol açan şoförü, otobüsün far parçası yakalattı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, çarptığı yaya Ercan Ağırbaş'ın ölümüne neden olan yolcu otobüsü şoförü Muhammed Ç., aracının kırılan far parçasının bulunmasıyla yakalandı.
Olay, önceki gün, Eskişehir- Mahmudiye yolu Hamidiye mevkisinde meydana geldi. Yoldan geçenler, Ercan Ağırbaş'ın cesedini görünce '156 Jandarma İmdat' hattını arayarak, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemede, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Ağırbaş'ın cesedinin yakınında, otobüs farı parçası buldu.
İlçe merkezi ile kara yolunda bulunan kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, Ercan Ağırbaş'a, 42 FAF 06 plakalı yolcu otobüsünün çarptığını belirledi. Jandarma ekipleri, otobüs şoförü Muhammed Ç.'yi Konya'da yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Çarptığı yayanın ölümüne yol açan şoförü, otobüsün far parçası yakalattıÇarptığı yayanın ölümüne yol açan şoförü, otobüsün far parçası yakalattı

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