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Çarşamba'da TIR, motosikleti biçti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 21:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.

Çarşamba'da TIR, motosikleti biçti: 1 ölü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesinde meydana geldi. Erdoğan Yıldız (53), idaresindeki 38 HH 760 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı. Çarpma sonucu motosikletten savrulan ve ağır yaralı olarak Samsun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası TIR şöfürü Yıldız'ı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Çarşamba'da TIR, motosikleti biçti: 1 ölüÇarşamba'da TIR, motosikleti biçti: 1 ölü

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