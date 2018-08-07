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Çarşı ve mahalle bekçileri göreve  başladı, hırsızlık ve yağma azaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, şehirlerde alınan üst düzey güvenlik önlemleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla bu yılın ilk 7 ayında gasp, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısının geçen yıla göre yüzde 12,5 azaldığını açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, şehirlerde alınan üst düzey güvenlik önlemleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla bu yılın ilk 7 ayında gasp, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısının geçen yıla göre yüzde 12,5 azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasını yeniden hayata geçirmesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin sık sık uyguladığı huzur ve güven operasyonları ile ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları ile hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısı ciddi oranda azaldı.
Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerinin ortak çalışmasıyla bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 azaldı. Geçen yılın lk 7 ayında mal varlığına karşı toplam 398 bin 438 olurken, bu yıl aynı dönemde ise 348 bin 877 olay yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı ise bu yıl, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 arttı. Olayların yüzde 43'ü aydınlatıldı.
HIRSIZLIK OLAYI YÜZDE 20 AZALDI
Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. Geçen yılın ilk 7 ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. 2018’de yağma olay sayısında yüzde 12’lik bir azalma yaşanırken, olayları aydınlatma sayısında ise yüzde 5’lik bir artış oldu. 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82’si aydınlatıldı.
2018'in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20'lik bir azalma görüldü. Bu yılın 7 ayında 219 bin 901 hırsızlık olayı olurken, geçen yıl aynı dönemde toplam 273 bin 995 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i güvenlik güçlerince aydınlatıldı.

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