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Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk, 18 kişi yaralandı.

Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, öğle saatlerinde Çatak- Pervari yolu üzerinde bulunan Belenoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, iddiaya göre, fren aksamında meydana gelen arıza ve sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile 3 kadın ve 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2'si öğrenci 3 kişi, Van'a sevk edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başlan Vekili Hacı Asım Akgül de hastaneye gelerek doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

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Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralıÇatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı

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