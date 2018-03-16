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Çatak’ta 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak Emniyet Amirliği ekiplerince bir kamyonda yapılan aramada 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.Çatak Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Adnan Menderes Mahallesi’ndeki yol kontrol ve arama noktasında, Van’dan Siirt’in Pervari ilçesi istikametine giden briket yüklü kamyonda arama yapıldı.

Çatak’ta 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çatak Emniyet Amirliği ekiplerince bir kamyonda yapılan aramada 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çatak Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Adnan Menderes Mahallesi’ndeki yol kontrol ve arama noktasında, Van’dan Siirt’in Pervari ilçesi istikametine giden briket yüklü kamyonda arama yapıldı. Aramada, briketlerin arasına gizlenmiş vaziyette 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Çatak’ta 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

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