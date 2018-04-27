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Çatalca'da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İki kamyon ve bir aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

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