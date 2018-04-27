HABER

Çatalca'da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İki kamyon ve bir aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Hastanede skandal taciz iddiası!Hastanede skandal taciz iddiası!
HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...
CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.