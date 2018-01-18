Çatı çöktü, altında kalanlar yara almadan kurtuldu

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı çöktü. Tavanın altında kalan 1'i çocuk, 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde, bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı, bugün öğle saatlerinde şiddet rüzgar nedeniyle çöktü. Bu sırada içeride bulunan 6 kişiden, 3'ü kaçarak kurtuldu. 1'i çocuk, 3 kişi ise çöken çatının altında kaldı. Şans eseri yara almayan 3 kişi, çevredekiler tarafırdan kurtarıldı.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI