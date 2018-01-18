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Çatı çöktü, altında kalanlar yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 22:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı çöktü. Tavanın altında kalan 1'i çocuk, 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde, bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı, bugün öğle saatlerinde şiddet rüzgar nedeniyle çöktü. Bu sırada içeride bulunan 6 kişiden, 3'ü kaçarak kurtuldu. 1'i çocuk, 3 kişi ise çöken çatının altında kaldı. Şans eseri yara almayan 3 kişi, çevredekiler tarafırdan kurtarıldı.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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