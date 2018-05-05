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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 07:56 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın İbrahim Elzalim'e ait çatı katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çatı katının kullanılmaz hale geldiği, elektrik kontağın çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Çatı katında çıkan yangın korkuttuÇatı katında çıkan yangın korkuttu

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