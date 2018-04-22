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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Muş’ta 8 katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgilere göre olay, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Muş’ta 8 katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangını yarım saatte söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışması başlattı. Soğutma çalışmasının ardından incelemelerde bulunan itfaiye ekibi, yangının nedeninin anlaşılmadığı ve çatının kullanılamaz hale geldiği hakkında tutanak tuttu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

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