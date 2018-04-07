Çatı yangını korkuttu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Dar Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı kısmından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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