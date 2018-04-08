Çatıda çıkan yangın korkuya neden oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kemal Mutlu Caddesi’ndeki Casim Cihangir’e ait binanın üst ve çatı katında yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

4 katlı binanın çatı katından çıkan dumanları gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına Sarıkamış Belediyesi itfaiyeleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak, etrafa yayılmadan söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.