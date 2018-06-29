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Çatıda kedi kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, apartmanın çatı katında atık su borusunun içinde düşüp sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, apartmanın çatı katında atık su borusunun içinde düşüp sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bu sabah, Ereğli Kapı Mahallesi 1418 Sokak'taki Turgut Reis Apartmanı'nın sakinleri, çatı katından kedi sesi geldiğini duydu. Ardından yapılan incelemede, sesin atık su borusunun içinden geldiği belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, halatı borunun içine sarkıtıp, yaklaşık 2 metre derinlikte bulanan yavru kediyi kurtardı.

Yavru kedi, belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

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Çatıda kedi kurtarma operasyonuÇatıda kedi kurtarma operasyonu
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